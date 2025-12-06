Полузащитник «Зенита» Барриос: в матче с «Акроном» мы добыли очень важную победу
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
«Со стороны может показаться, что удаление у соперника облегчает игру, но это может сделать её и сложнее. Интенсивность может снизиться, ошибки могут возникать. Но мы справились, гнули свою линию и добыли очень важную победу. Будем ждать итог матча «Краснодара» и ЦСКА завтра», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.
