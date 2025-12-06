Сафонов впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в игре с «Ренном»

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча пройдёт сегодня в 23:05 мск.

Ранее Люка Шевалье, начавший сезон в качестве основного голкипера парижан, получил травму в матче с «Монако» в минувшем туре чемпионата Франции. Тогда подопечные Луиса Энрике уступили монегаскам со счётом 0:1. Французский голкипер не попал в заявку на матч с «Ренном», так же как и украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря), а «Ренн» — с «Брестом» (13 декабря).