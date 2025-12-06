Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Айнтрахт, результат матча 6 декабря 2025, счёт 6:0, 13-й тур Бундеслиги 2025-2026

«РБ Лейпциг» разгромил «Айнтрахт» в матче 13-го тура Бундеслиги
Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэль Зиберт из Берлина. Победу со счётом 6:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
6 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хардер – 5'     2:0 Баумгартнер – 31'     3:0 Диоманд – 47'     4:0 Диоманд – 55'     5:0 Раум – 62'     6:0 Диоманд – 65'    

Счёт в игре открыл Конрад Хардер на пятой минуте. Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество хозяев на 32-й минуте. В начале второго тайма Ян Диоманд забил третий мяч в ворота «Айнтрахта», а затем он же сделал счёт 4:0, оформив дубль на 55-й минуте. Через семь минут Давид Раум реализовал пенальти, а на 65-й минуте Диоманд оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.

После 13 матчей чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Айнтрахт» заработал 21 очко и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Униогом» 12 декабря, а «Айнтрахт» на день позже примет на своём поле «Аугсбург».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
