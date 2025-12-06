«РБ Лейпциг» разгромил «Айнтрахт» в матче 13-го тура Бундеслиги

Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэль Зиберт из Берлина. Победу со счётом 6:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в игре открыл Конрад Хардер на пятой минуте. Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество хозяев на 32-й минуте. В начале второго тайма Ян Диоманд забил третий мяч в ворота «Айнтрахта», а затем он же сделал счёт 4:0, оформив дубль на 55-й минуте. Через семь минут Давид Раум реализовал пенальти, а на 65-й минуте Диоманд оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.

После 13 матчей чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Айнтрахт» заработал 21 очко и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Униогом» 12 декабря, а «Айнтрахт» на день позже примет на своём поле «Аугсбург».