Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вместе попьём». Игрок «Зенита» Соболев — о споре с Радимовым на голы

«Вместе попьём». Игрок «Зенита» Соболев — о споре с Радимовым на голы
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) ответил на вопрос о споре с экс-игроком сине-бело-голубых Владиславом Радимовым. Напомним, форвард клуба из Санкт-Петербурга поспорил, что забьёт 20 голов за сезон.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

— У Радимова ещё можно выиграть спор?
— Всё возможно.

— Он говорит, что вы уже проиграли. Ждёт пива.
— Вместе попьём (улыбается), — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент Соболев забил пять голов в 23 встречах за «Зенит» во всех турнирах.

После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.

Материалы по теме
Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел
Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android