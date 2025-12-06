«Вместе попьём». Игрок «Зенита» Соболев — о споре с Радимовым на голы

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) ответил на вопрос о споре с экс-игроком сине-бело-голубых Владиславом Радимовым. Напомним, форвард клуба из Санкт-Петербурга поспорил, что забьёт 20 голов за сезон.

— У Радимова ещё можно выиграть спор?

— Всё возможно.

— Он говорит, что вы уже проиграли. Ждёт пива.

— Вместе попьём (улыбается), — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент Соболев забил пять голов в 23 встречах за «Зенит» во всех турнирах.

После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.