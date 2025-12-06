Игрок «Зенита» Соболев оценил первую часть сезона для команды
Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы своей команды в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:0) поделился мнением о выступлении сине-бело-голубых в первой части сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
— Как первая часть сезона?
— На зимнюю паузу можем уйти на первом месте. Правда это не от нас зависит, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке. На втором месте с 37 очками находится «Краснодар», топ-3 с 36 очками замыкает ЦСКА — эти команды проведут матч завтра.
