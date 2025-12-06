Скидки
Главная Футбол Новости

Бетис — Барселона, результат матча 6 декабря 2025, счёт 3:5, 15-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» победила «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Феррана Торреса
Комментарии

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе). Победу со счётом 5:3 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Антони – 6'     1:1 Ф. Торрес – 11'     1:2 Ф. Торрес – 13'     1:3 Барджи – 31'     1:4 Ф. Торрес – 40'     1:5 Ямаль – 59'     2:5 Д. Льоренте – 85'     3:5 Эрнандес – 90'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Бетиса» Антони на шестой минуте. На 11-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, а через две минуты он же вывел гостей вперёд. На 31-й минуте Руни Барджи забил третий мяч в ворота хозяев. А через девять минут Торрес оформил хет-трик. Во втором тайме забитым мячом отметился Ламин Ямаль, реализовавший пенальти. Хозяева сократили разрыв в счёте на 85-й минуте благодаря голу Диего Льоренте, а на 90-й минуте Кучо Эрнандес забил третий мяч в ворота гостей, установив окончательный счёт в игре.

После 15 матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Бетис» заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Барселона» примет «Осасуну» 13 декабря, а «Бетис» на выезде сыграет с «Райо Вальекано» 15 декабря.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
