Александр Соболев рассказал о планах на отпуск

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) рассказал о планах на отпуск во время зимнего перерыва в чемпионате России.

— Спокойно дома буду в Санкт-Петербурге. Старший сын учится в школе до 25-го числа, поэтому спокойно в Питере будем, а потом в Москву дней на 10 уедем.

— Рыбалка ждёт?

— Не, холодно. Я зимнюю рыбалку не люблю — мёрзну (улыбается), — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.