Александр Соболев рассказал о планах на отпуск
Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) рассказал о планах на отпуск во время зимнего перерыва в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
— Спокойно дома буду в Санкт-Петербурге. Старший сын учится в школе до 25-го числа, поэтому спокойно в Питере будем, а потом в Москву дней на 10 уедем.
— Рыбалка ждёт?
— Не, холодно. Я зимнюю рыбалку не люблю — мёрзну (улыбается), — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.
