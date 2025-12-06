Игрок «Зенита» Соболев: пенальти «Акрону» должен был бить я, но Мантуан просто взял мяч

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о моменте с отменой пенальти в матче с «Акроном» (Тольятти) в рамках 18-го тура Мир РПЛ – 2025/2026. Команда Соболева одержала победу со счётом 2:0.

— Был момент с пенальти, когда арбитр его отменил, ты уже взял мяч. А бить собирался Мантуан?

— Нет, он просто взял мяч. Не знаю для чего. Он сказал: «Я тебе потом отдам». Пенальти должен был бить я.

— Мантуан штатный пенальтист?

— Нет, сейчас бью я.

— Ты штатный пенальтист «Зенита»?

— Нас трое — Мантуан, Мостовой и я. Сегодня был написан я, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.