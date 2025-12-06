Игрок «Зенита» Жерсон высказался о победе над «Акроном»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Бразильский хавбек забил свой первый гол в чемпионате России, его команда победила со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
«Очень счастлив. Намного больше рад победе и командой игре. Каждый сегодня выложился на полную, искал свои моменты, отдавал всё в каждом эпизоде. Поэтому большое удовольствие проводить такие игры и одерживать такие победы», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:33
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:58
-
22:55
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:33
-
22:29
-
22:29
-
22:29