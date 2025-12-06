Игрок «Зенита» Жерсон высказался о победе над «Акроном»

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Бразильский хавбек забил свой первый гол в чемпионате России, его команда победила со счётом 2:0.

«Очень счастлив. Намного больше рад победе и командой игре. Каждый сегодня выложился на полную, искал свои моменты, отдавал всё в каждом эпизоде. Поэтому большое удовольствие проводить такие игры и одерживать такие победы», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.