Игрок «Зенита» Жерсон: гол — самое прекрасное, что есть в футболе

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался о своём голе в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0). Этот мяч стал первым для бразильца в чемпионате России.

«Особой истории празднования гола с Мантуаном нет. Мы, бразильцы, любим по-особому праздновать забитые мячи. Вообще гол — это самое прекрасное, что есть в футболе. Старался запомнить его и оставить в памяти таким», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.