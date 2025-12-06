Жерсон рассказал об адаптации в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0), он рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

«В первой части сезона старался адаптироваться к новой лиге, новому клубу. Получил травму, делал всё возможное, чтобы скорее вернуться на поле. В целом считаю, что это был важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за приложенные за это время усилия», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.