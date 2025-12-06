Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал победу над «Акроном»

Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал победу над «Акроном»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Акроном» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

— Как вам итоговый результат в матче?
— Положительно, 2:0 выиграли.

— Расстроились, что не смогли забить в матче с «Акроном»?
— Конечно, расстроился. Но ничего, офсайд, бывает, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.

В следующем туре «Зениту» предстоит встретиться с «Балтикой», а «Акрону» — с «Оренбургом».

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Соболев: пенальти «Акрону» должен был бить я, но Мантуан просто взял мяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android