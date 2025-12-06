Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал победу над «Акроном»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Акроном» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

— Как вам итоговый результат в матче?

— Положительно, 2:0 выиграли.

— Расстроились, что не смогли забить в матче с «Акроном»?

— Конечно, расстроился. Но ничего, офсайд, бывает, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.

В следующем туре «Зениту» предстоит встретиться с «Балтикой», а «Акрону» — с «Оренбургом».