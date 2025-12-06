Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Дзюба раскритиковал решение Кукуяна удалить Неделчяру в игре с «Зенитом»

Комментарии

Форвард «Акрона» Артём Дзюба эмоционально высказался о том, что его одноклубника Йонуца Неделчяру удалили с поля на 14-й минуте матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура Мир РПЛ. Румын получил красную карточку за лишение явной возможности забить. «Акрон» потерпел поражение со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Удаление абсурдное. Маленького роста человек подлезает, локоть даже не согнул. Семак считает, что было удаление? Ну, это понятно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.

