Игрок «Акрона» Дзюба раскритиковал решение Кукуяна удалить Неделчяру в игре с «Зенитом»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба эмоционально высказался о том, что его одноклубника Йонуца Неделчяру удалили с поля на 14-й минуте матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура Мир РПЛ. Румын получил красную карточку за лишение явной возможности забить. «Акрон» потерпел поражение со счётом 0:2.

«Удаление абсурдное. Маленького роста человек подлезает, локоть даже не согнул. Семак считает, что было удаление? Ну, это понятно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.