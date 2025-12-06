Игрок «Зенита» Жерсон: кто хочет приехать в Бразилию — все приглашаются

Полузащитник «Зенита» Жерсон после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) поделился планами на отпуск во время зимнего перерыва в чемпионате России и пригласил всех желающих на свою родину в Бразилию.

«Никаких секретов — просто буду отдыхать. Буду наслаждаться каникулами, потому что мы всех их заслужили. Кто хочет приехать в Бразилию — все приглашаются», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.