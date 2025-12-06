Скидки
Жерсон: в «Зените» чувствую себя как дома

Жерсон: в «Зените» чувствую себя как дома
Полузащитник «Зенита» Жерсон оценил слухи о своём желании покинуть команду из Санкт-Петербурга.

«Слухи слухами. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я собираюсь его полностью отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли. Чувствую себя абсолютно как дома. Впереди каникулы. Мы их заслужили. Немножко отдохнём», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в 15 матчах нынешнего сезона, в которых забил два гола.

