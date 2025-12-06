Жерсон: с Венделом познакомились в «Зените» — это дружба, которую пронесу через всю жизнь

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался о своём одноклубнике Венделе после победы над «Акроном» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

«Интересно, что мы с ним познакомились только здесь. В Рио живём практически в одном районе. Конечно, это та дружба, которую пронесу с собой через всю жизнь. Уверен, что на отдыхе мы встретимся», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.