Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Жерсон: с Венделом познакомились в «Зените» — это дружба, которую пронесу через всю жизнь

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался о своём одноклубнике Венделе после победы над «Акроном» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Интересно, что мы с ним познакомились только здесь. В Рио живём практически в одном районе. Конечно, это та дружба, которую пронесу с собой через всю жизнь. Уверен, что на отдыхе мы встретимся», — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

