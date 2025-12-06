Игрок «Зенита» Жерсон: не боюсь русской зимы

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) ответил на вопрос, не боится ли он зимы в России.

— Как русская зима тебе?

— Никогда ничего не боялся. Не боюсь русской зимы. Такой принцип по жизни. Кто боится — тот живёт неинтересную жизнь, — передаёт слова Жерсона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После 18 туров сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.