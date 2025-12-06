Игрок «Зенита» Соболев: Жерсон — хороший парень, его вся команда поддерживает

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о том, что в прошедшем матче с «Акроном» (Тольятти) в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) его одноклубник, бразильский полузащитник Жерсон забил первый мяч за сине-бело-голубых в чемпионате России. «Зенит» в домашнем матче с «Акроном» победил со счётом 2:0.

«Поздравили Жерсона с голом. Жерсон — хороший парень и футболист. Мы с ним хорошо общаемся. Он очень позитивный. Его вся команда поддерживает. Порадовались за него», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

