Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Соболев: Жерсон — хороший парень, его вся команда поддерживает

Игрок «Зенита» Соболев: Жерсон — хороший парень, его вся команда поддерживает
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о том, что в прошедшем матче с «Акроном» (Тольятти) в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) его одноклубник, бразильский полузащитник Жерсон забил первый мяч за сине-бело-голубых в чемпионате России. «Зенит» в домашнем матче с «Акроном» победил со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Поздравили Жерсона с голом. Жерсон — хороший парень и футболист. Мы с ним хорошо общаемся. Он очень позитивный. Его вся команда поддерживает. Порадовались за него», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

