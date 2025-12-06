«ПСЖ» — «Ренн»: стартовые составы команд на матч 15-го тура Лиги 1

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Марк Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Эрнандес, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Ли Кан Ин, Маюлу, Кварацхелия, Баркола.

«Ренн»: Самба, Жаке, Брассье, Будлал, Франковски, Камара, Ронжье, Сиссе, Аль-Тамари, Леполь, Эмболо.

В минувшем туре парижане уступили «Монако» со счётом 0:1, а команда из Ренна победила «Метц» со счётом 1:0. В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря), а «Ренн» — с «Брестом» (13 декабря).