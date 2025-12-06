Тренер «Акрона» Тедеев: я доволен своей командой в первой части сезона

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением об игре своей команды в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Красная карточка [Йонуца Неделчяру]? Не думаю, что это был настолько опасный момент. Но, конечно, нужно изучить, посмотреть с разных ракурсов. Но полагаю, такие моменты стоит оценивать как игровые. Футбол полон единоборств. Во втором тайме показали себя лучше, чем после удаления в первом. Я доволен своей командой в первой части сезона, несмотря на трудности», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.