Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс»: Ахмед сравнял счёт на 60-й минуте
В эти минуты идёт финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором играют «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Встреча проходит на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

На 60-й минуте Али Ахмед сравнял счёт. Ранее, на восьмой минуте, Эдьер Окампо отличился автоголом и обеспечил преимущество команде из Флориды.

В полуфинале плей-офф МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счётом 5:1. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Диего» со счётом 3:1.

«Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре «цапли» победили со счётом 2:1.

Календарь плей-офф МЛС-2025
Сетка плей-офф МЛС-2025
Новости. Футбол
