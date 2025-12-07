«Интер Майами» — «Ванкувер Уайткэпс»: Ахмед сравнял счёт на 60-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором играют «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Встреча проходит на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Али Ахмед сравнял счёт. Ранее, на восьмой минуте, Эдьер Окампо отличился автоголом и обеспечил преимущество команде из Флориды.

В полуфинале плей-офф МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счётом 5:1. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Диего» со счётом 3:1.

«Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре «цапли» победили со счётом 2:1.