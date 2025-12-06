Тренер «Зенита» Семак: в матче с «Акроном» хотелось забить третий мяч

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«В целом, наверное, хорошая игра, за исключением последних пяти минут, где мы всё-таки позволили сопернику создать пару моментов. Удаление помогло нам, забили и один, и второй мяч. Конечно, хотелось бы забить третий мяч — тогда игра бы была поспокойнее. А так, в целом, довольны тем, что победили. Будем отдыхать и потом вернёмся для подготовки к возобновлению чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.