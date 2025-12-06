Скидки
Созин: слова про четыре победы «Динамо» поставили Гусева под прицел. Так делать нельзя

Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Жалко, что «Спартак» и «Динамо» просто потеряли сезон. Это касается обоих клубов. Что у одной команды, что у второй – состав уровня топ-3 РПЛ. По исполнителям. А по игре – и близко нет.

«Динамо» и конкретно Гусев стали заложниками одного высказывания высокопоставленного болельщика. Слова про четыре победы поставили Гусева под прицел. После этого каждое высказывание тренера начали рассматривать под микроскопом, футболистов завалили вопросами про четыре победы… Так делать было нельзя. Команда не будет нормально готова к матчам на таком фоне. Ты либо доверяешь тренеру, и он работает, либо нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин пообещал оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды, если она победит в оставшихся четырёх матчах в 2025 году. В итоге «Динамо» под руководством и. о. главного тренера одержало одну победу в четырёх встречах.

