Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим за «Зенит» в РПЛ при Сергее Семаке

Полузащитник «Зенита» Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим за команду из Санкт-Петербурга при главном тренере Сергее Семаке. С сезона-2018/2019 ни за один другой клуб не забивало так много иностранцев одной национальности, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги футболист забил первый мяч в игре на 32-й минуте, чем помог своему клубу одержать победу над «Акроном» со счётом 2:0.

Ранее за клуб забивали Малком, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Педро, Луис Энрике, Артур, Юри Алберто, Нино, Родригао и Эрнани.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.