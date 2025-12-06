Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим за «Зенит» в РПЛ при Сергее Семаке

Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим за «Зенит» в РПЛ при Сергее Семаке
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим за команду из Санкт-Петербурга при главном тренере Сергее Семаке. С сезона-2018/2019 ни за один другой клуб не забивало так много иностранцев одной национальности, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги футболист забил первый мяч в игре на 32-й минуте, чем помог своему клубу одержать победу над «Акроном» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

Ранее за клуб забивали Малком, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Педро, Луис Энрике, Артур, Юри Алберто, Нино, Родригао и Эрнани.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Жерсон: в «Зените» чувствую себя как дома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android