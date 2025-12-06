Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: Романов обыграл ЦСКА на характере — и посыпался. «Спартак» потерял сезон

Созин: Романов обыграл ЦСКА на характере — и посыпался. «Спартак» потерял сезон
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1, высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Ситуация в «Спартаке» у Романова была похожа на то, что случилось с Гусевым в «Динамо». Разве что про четыре победы тут в руководстве не заявляли. Романов – временная кандидатура. Обыграть ЦСКА в дерби – это замечательно. Но для этого не нужен тренер. Такие матчи выигрываются на характере, эмоциях и харизме. Так Романов это дерби и выиграл, а дальше посыпался.

Для «Балтики» и «Динамо» харизмы недостаточно: ты должен донести игрокам свои мысли, они должны знать, кто где располагается, кто в какой фазе игры и поля как действует. За пару недель сделать это Романову было нереально. Может, если бы в клубе решили, что оставят тренера до конца сезона, объявили ли бы об этом – было бы проще. В плане давления – точно.

А так мы получили матч двух обречённых команд: «Динамо» стояло в первом тайме, «Спартак» встал во втором – отсюда ничья. Но главное – не эти 1:1, а что и «Спартак», и «Динамо» сезон потеряли», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

Материалы по теме
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android