Тренер «Зенита» Семак высказался о стиле игры бразильских футболистов команды

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:0) дал комментарий касательно стиля игры бразильских футболистов команды.

— Сергей Богданович, складывается впечатление, что бразильцы, безусловно, игроки высокого класса, действуют не на самых высоких скоростях, а предпочитают демонстрировать свою незаурядную технику, играя в таком темпе. Это связано с тем, что соперник не требует максимальных энергозатрат или с чем-то другим?

— Нет, это связано с тем, что команда изначально очень низко обороняется, некуда бежать. Когда во втором тайме были моменты, где игра открылась, вы видели, что и Вендел с мячом передачу отдал. В моменте с удалением Луис отобрал, ворвался и отдал Педро. Когда есть пространство, игра открытая, конечно, эти скорости ощущаются. Когда игра закрытая, конечно, просто некуда бежать. Нужно просто контролировать мяч, чтобы искать именно тот момент, который позволит вскрывать насыщенную оборону соперника, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.