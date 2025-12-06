Тренер «Зенита» Семак оценил эпизод с удалением в матче РПЛ с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему эпизода с удалением защитника «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир РПЛ. В этой игре победу со счётом 2:0 отпраздновали сине-бело-голубые.

— Обратил внимание, когда шёл сегодня просмотр момента, связанного с удалением, вы дискутировали с игроками «Акрона», обсуждали. Не могли бы вы сказать свои аргументы в пользу удаления? Вероятно, вы были «за».

— Вероятно, да. Как раз на экране этот момент показывали, естественно, мы с ребятами говорили, что это больше был фол последней надежды. Педро выходил один в один в этой ситуации. Если бы это было где-то в центре поля, наверное, была бы жёлтая карточка, так думаю. Что касается этого момента, на мой взгляд, соперник, конечно, будет другого мнения. У меня мнение, что это лишение явной возможности забить. Да, наверное, не специально, но это не отменяет того, что эта ситуация повлияла на эпизод, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.