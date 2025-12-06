Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак оценил эпизод с удалением в матче РПЛ с «Акроном»

Тренер «Зенита» Семак оценил эпизод с удалением в матче РПЛ с «Акроном»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему эпизода с удалением защитника «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир РПЛ. В этой игре победу со счётом 2:0 отпраздновали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

— Обратил внимание, когда шёл сегодня просмотр момента, связанного с удалением, вы дискутировали с игроками «Акрона», обсуждали. Не могли бы вы сказать свои аргументы в пользу удаления? Вероятно, вы были «за».
— Вероятно, да. Как раз на экране этот момент показывали, естественно, мы с ребятами говорили, что это больше был фол последней надежды. Педро выходил один в один в этой ситуации. Если бы это было где-то в центре поля, наверное, была бы жёлтая карточка, так думаю. Что касается этого момента, на мой взгляд, соперник, конечно, будет другого мнения. У меня мнение, что это лишение явной возможности забить. Да, наверное, не специально, но это не отменяет того, что эта ситуация повлияла на эпизод, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак высказался о стиле игры бразильских футболистов команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android