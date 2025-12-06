Московское «Динамо» не побеждает «Спартак» в гостях с мая 2018 года

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1. Тем самым бело-голубые не побеждают красно-белых в гостях с мая 2018 года.

В последний раз «Динамо» обыграло «Спартак» на выезде 13 мая 2018 года со счётом 1:0 в рамках 30-го тура чемпионата России. После этого на своём поле красно-белые одержали четыре победы и шесть раз сыграли вничью с бело-голубыми.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.