Тренер «Зенита» Семак: Дзюба — умный игрок, острота от него идёт практически в любом матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Мир РПЛ с петербуржцами. Сине-бело-голубые одержали в этой игре победу со счётом 2:0.

— Год назад Артём Дзюба забил здесь, на «Газпром Арене», гол «Зениту». Как вы считаете, справились ли вы сегодня с ним? И позвольте задать вопрос, который ждут болельщики: удалось ли вам помириться с Артёмом? Может быть, были какие-то попытки для этого?

— Да я и не ругался ни с кем, чтобы мириться. А что касается того, справились или нет — не забил, значит, справились. А когда забивает игрок, значит, не справляемся. Хотя остроты от него исходит достаточно много, большая часть комбинаций, которые есть у «Акрона», конечно, строятся через Артёма. Он хорош в подыгрыше, хорош в верховых единоборствах, может сбросить мяч. Он умный игрок, конечно, острота от него идёт практически в любом матче. Это можно сказать и по статистике — если брать чемпионат, он лучший, если брать вместе с Кубком, там Беншимол больше забил, но в целом, конечно, учитывая статистические показатели, он важный игрок для команды. И сегодня острота шла. Да, были моменты, где мы проигрывали единоборства один в один, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.