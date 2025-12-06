«ПСЖ» — «Ренн»: Сенни Маюлу забил второй гол парижан на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и «Ренн». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Марк Болланжье. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сенни Маюлу забил второй гол парижан на 39-й минуте. Ранее счёт в матче открыл крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 28-й минуте.

После 14 матчей «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 30 набранных очков. «Ренн» располагается на пятой строчке в чемпионате Франции, клуб набрал 24 очка.

В минувшем туре парижане уступили «Монако» со счётом 0:1, а команда из Ренна победила «Метц» (1:0). В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря), а «Ренн» — с «Брестом» (13 декабря).