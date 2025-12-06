Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Футбол Новости

Алонсо — о Винисиусе: он привносит много энергии в команду

Алонсо — о Винисиусе: он привносит много энергии в команду
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре перед матчем 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой».

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
«Винисиус в отличной форме как в личном, так и в профессиональном плане. Он провёл отличный матч с «Атлетиком». Жаль, не смог забить в Греции или Бильбао. Винисиус привносит много энергии в команду, нам важно, чтобы он был в таком же настроении. Будем надеяться, что завтра сможет закрепить позитивный настрой», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

