«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в РПЛ

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1. Тем самым команды сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в чемпионате России.

Ранее «Спартак» и «Динамо» играли вничью в 8-м туре РПЛ в нынешнем сезоне со счётом 2:2 и во встрече 9-го тура в сезоне-2024/2025 с таким же счётом. Между этими матчами бело-голубые победили красно-белых — 2:0.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.