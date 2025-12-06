Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в РПЛ
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 1:1. Тем самым команды сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

Ранее «Спартак» и «Динамо» играли вничью в 8-м туре РПЛ в нынешнем сезоне со счётом 2:2 и во встрече 9-го тура в сезоне-2024/2025 с таким же счётом. Между этими матчами бело-голубые победили красно-белых — 2:0.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

