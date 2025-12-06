Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов: в первом тайме матча с «Акроном» немножко подмерзал

Вратарь «Зенита» Адамов: в первом тайме матча с «Акроном» немножко подмерзал
Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

— Денис, поздравляем с победой. Расскажите, насколько для вас эта игра получилась нервной?
— Спасибо большое за поздравление! Наверное, разделю игру на два тайма для себя как для вратаря, потому что в первом было вообще без моментов, немножко даже подмерзал, было неприятно стоять без игры. Во втором тайме как раз нужно было включиться, слава богу, я был к этому готов, наконец, смог немножко разогреться.

— Сможете ли вы выделить самый сложный момент в этой игре для себя?
— Думаю, первые два спасения. Потому что долго оставался вне игры, долго мяч не трогал. И первые два спасения немножко взбодрили, после этого стало легче.

— В целом были ли у вас переживания на тему того, что команда может пропустить? Потому что счёт 2:0 — вроде как уверенно ведём, а может быть, нет.
— Честно говоря, всегда есть переживания, потому что не хочется пропускать. По игре и «Акрон» моменты создавал, команда не сдавалась после удаления, билась до конца, за что ей можно спасибо сказать — хорошо себя проявили. Слава богу, так получилось, мы не пропустили и с хорошим настроением уходим на зимнюю паузу, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак: в матче с «Акроном» хотелось забить третий мяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android