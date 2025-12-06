Вратарь «Зенита» Адамов: в первом тайме матча с «Акроном» немножко подмерзал

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:0).

— Денис, поздравляем с победой. Расскажите, насколько для вас эта игра получилась нервной?

— Спасибо большое за поздравление! Наверное, разделю игру на два тайма для себя как для вратаря, потому что в первом было вообще без моментов, немножко даже подмерзал, было неприятно стоять без игры. Во втором тайме как раз нужно было включиться, слава богу, я был к этому готов, наконец, смог немножко разогреться.

— Сможете ли вы выделить самый сложный момент в этой игре для себя?

— Думаю, первые два спасения. Потому что долго оставался вне игры, долго мяч не трогал. И первые два спасения немножко взбодрили, после этого стало легче.

— В целом были ли у вас переживания на тему того, что команда может пропустить? Потому что счёт 2:0 — вроде как уверенно ведём, а может быть, нет.

— Честно говоря, всегда есть переживания, потому что не хочется пропускать. По игре и «Акрон» моменты создавал, команда не сдавалась после удаления, билась до конца, за что ей можно спасибо сказать — хорошо себя проявили. Слава богу, так получилось, мы не пропустили и с хорошим настроением уходим на зимнюю паузу, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба с берегов Невы.