«Игроки отдали всё ради клуба, ради эмблемы». Флик — о победе «Барселоны» над «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда победила «Бетис» со счётом 5:3.

«Мы отыгрались, сравняли счёт, мне очень понравилась наша игра. Во втором тайме, ближе к концу, мы уже были уставшими. Игроки отдали всё ради клуба, ради болельщиков, ради эмблемы. Хочу сохранять позитивный настрой в отношении этого матча. Конечно, всё проанализируем, но самое главное — мы победили. Забить два быстрых гола — это всегда очень важно. С «Бетисом» всегда непросто, у них очень классная команда. Они играют хорошо, там фантастические игроки», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После 15 матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Бетис» заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.