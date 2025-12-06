«Игроки отдали всё ради клуба, ради эмблемы». Флик — о победе «Барселоны» над «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда победила «Бетис» со счётом 5:3.
«Мы отыгрались, сравняли счёт, мне очень понравилась наша игра. Во втором тайме, ближе к концу, мы уже были уставшими. Игроки отдали всё ради клуба, ради болельщиков, ради эмблемы. Хочу сохранять позитивный настрой в отношении этого матча. Конечно, всё проанализируем, но самое главное — мы победили. Забить два быстрых гола — это всегда очень важно. С «Бетисом» всегда непросто, у них очень классная команда. Они играют хорошо, там фантастические игроки», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.
После 15 матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Бетис» заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.
- 7 декабря 2025
-
01:18
-
00:59
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:45
-
00:38
-
00:34
-
00:34
-
00:31
-
00:20
-
00:08
-
00:08
-
00:07
- 6 декабря 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:33
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:58
-
22:55
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:47