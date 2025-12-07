Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Клуб сделал меня козлом отпущения». Салах эмоционально высказался о делах в «Ливерпуле»

«Клуб сделал меня козлом отпущения». Салах эмоционально высказался о делах в «Ливерпуле»
Комментарии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах эмоционально высказался после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (3:3). Салах провёл эту встречу на скамейке запасных, как и предыдущие два матча «Ливерпуля».

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

«Не могу в это поверить, очень разочарован. Так много сделал для этого клуба, все это видели на протяжении многих лет, особенно в прошлом сезоне. Сидеть на скамейке запасных, не знаю почему. Чувствую, клуб сделал меня козлом отпущения. Так я это ощущаю.

Много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но внезапно этих отношений просто нет. Не знаю, почему.

Честно говоря, для меня это неприемлемо. Не знаю, почему со мной всегда так происходит. Мо виноват во всём, потому что он проблема. Не считаю, что я проблема.

Вчера разговаривал со своей мамой и сказал ей, что не выйду на поле. Вы этого не знали, я знал. Сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за этот клуб. Посмотрим, что будет, в моей голове я буду наслаждаться этим в любом случае, потому что не знаю, что будет дальше. Матч будет на «Энфилде», так что это моё прощание перед отъездом на Кубок африканских наций», – приводит слова египтянина VG.

В следующем туре «красные» 13 декабря примут «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее в прессе появлялась информация, что саудовская Про-Лига готова профинансировать трансфер Мохамеда Салаха, если нападающий «Ливерпуля» захочет покинуть «Энфилд» после потери места в стартовом составе клуба.

Материалы по теме
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android