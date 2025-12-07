«Клуб сделал меня козлом отпущения». Салах эмоционально высказался о делах в «Ливерпуле»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах эмоционально высказался после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (3:3). Салах провёл эту встречу на скамейке запасных, как и предыдущие два матча «Ливерпуля».

«Не могу в это поверить, очень разочарован. Так много сделал для этого клуба, все это видели на протяжении многих лет, особенно в прошлом сезоне. Сидеть на скамейке запасных, не знаю почему. Чувствую, клуб сделал меня козлом отпущения. Так я это ощущаю.

Много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но внезапно этих отношений просто нет. Не знаю, почему.

Честно говоря, для меня это неприемлемо. Не знаю, почему со мной всегда так происходит. Мо виноват во всём, потому что он проблема. Не считаю, что я проблема.

Вчера разговаривал со своей мамой и сказал ей, что не выйду на поле. Вы этого не знали, я знал. Сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за этот клуб. Посмотрим, что будет, в моей голове я буду наслаждаться этим в любом случае, потому что не знаю, что будет дальше. Матч будет на «Энфилде», так что это моё прощание перед отъездом на Кубок африканских наций», – приводит слова египтянина VG.

В следующем туре «красные» 13 декабря примут «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее в прессе появлялась информация, что саудовская Про-Лига готова профинансировать трансфер Мохамеда Салаха, если нападающий «Ливерпуля» захочет покинуть «Энфилд» после потери места в стартовом составе клуба.