Флик прокомментировал игру Ямаля и Торреса в матче «Барселоны» с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре футболистов своей команды Ламина Ямаля и Феррана Торреса в матче 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые победили «Бетис» со счётом 5:3.

«Считаю, Ламин хорошо сыграл, в том числе и в обороне. Это очень позитивный момент. Перед матчем я спросил Ламина, сможет ли он сыграть на позиции атакующего полузащитника, тот согласился. Ферран — очень умный игрок, который отлично читает игру, сегодня он сделал это блестяще. Самое главное для нападающего — это уверенность, Ферран достаточно хорош, чтобы стать нашим основным игроком. Он снова был великолепен, я им очень доволен», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

В матче с «Бетисом» Ферран Торрес оформил хет-трик, забив на 11-й, 13-й и 40-й минутах. Ямаль отличился во втором тайме, реализовав пенальти.

После 15 матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Бетис» заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.