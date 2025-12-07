«Интер Майами» с Месси в составе переиграл «Ванкувер Уайткэпс» и выиграл Кубок МЛС

Окончен финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором играли «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Встреча состоялась на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда из Флориды.

На восьмой минуте Эдьер Окампо отличился автоголом и обеспечил преимущество команде из Флориды. На 60-й минуте Али Ахмед сравнял счёт. На 71-й минуте Родриго Де Пауль вернул преимущество «цаплям». Тадео Алленде на 90+6-й минуте забил третий мяч хозяев поля.

В полуфинале плей-офф МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счётом 5:1. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Диего» со счётом 3:1.

«Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре «цапли» победили со счётом 2:1.

Это первый Кубок МЛС в истории «Интер Майами».