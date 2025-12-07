Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Ванкувер Уайткэпс, результат матча 6 декабря 2025, счёт 3:1, финал плей-офф МЛС

«Интер Майами» с Месси в составе переиграл «Ванкувер Уайткэпс» и выиграл Кубок МЛС
Комментарии

Окончен финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором играли «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Встреча состоялась на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда из Флориды.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

На восьмой минуте Эдьер Окампо отличился автоголом и обеспечил преимущество команде из Флориды. На 60-й минуте Али Ахмед сравнял счёт. На 71-й минуте Родриго Де Пауль вернул преимущество «цаплям». Тадео Алленде на 90+6-й минуте забил третий мяч хозяев поля.

В полуфинале плей-офф МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счётом 5:1. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Диего» со счётом 3:1.

«Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс» встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре «цапли» победили со счётом 2:1.

Это первый Кубок МЛС в истории «Интер Майами».

Календарь плей-офф МЛС-2025
Сетка плей-офф МЛС-2025
Материалы по теме
Месси забрал трофей МЛС! Аргентинец переиграл Мюллера в финале! LIVE
Live
Месси забрал трофей МЛС! Аргентинец переиграл Мюллера в финале! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android