Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нельзя сказать, что клуб сдержал свои обещания». Салах — о контракте с «Ливерпулем»

«Нельзя сказать, что клуб сдержал свои обещания». Салах — о контракте с «Ливерпулем»
Комментарии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (3:3) высказал недовольство своим положением в команде. Напомним, египтянин весной этого года продлил контракт с «Ливерпулем» до 2027-го. В нынешнем сезоне он перестал попадать в стартовый состав. Три последних матча нападающий провёл на скамейке запасных.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

«Этим летом клуб дал много обещаний, уже три матча подряд я провёл на скамейке запасных. Нельзя сказать, что они сдержали свои обещания», – приводит слова египтянина VG.

Ранее в прессе появлялась информация, что Салах отказался от перехода на Ближний Восток. Египтянин мог бы получить более чем £ 500 млн за переезд в саудовскую Про-Лигу.

Материалы по теме
«Клуб сделал меня козлом отпущения». Салах эмоционально высказался о делах в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android