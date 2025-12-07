«Нельзя сказать, что клуб сдержал свои обещания». Салах — о контракте с «Ливерпулем»
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (3:3) высказал недовольство своим положением в команде. Напомним, египтянин весной этого года продлил контракт с «Ливерпулем» до 2027-го. В нынешнем сезоне он перестал попадать в стартовый состав. Три последних матча нападающий провёл на скамейке запасных.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48' 0:2 Экитике – 50' 1:2 Калверт-Льюин – 73' 2:2 Стах – 75' 2:3 Собослаи – 80' 3:3 Танака – 90+6'
«Этим летом клуб дал много обещаний, уже три матча подряд я провёл на скамейке запасных. Нельзя сказать, что они сдержали свои обещания», – приводит слова египтянина VG.
Ранее в прессе появлялась информация, что Салах отказался от перехода на Ближний Восток. Египтянин мог бы получить более чем £ 500 млн за переезд в саудовскую Про-Лигу.
