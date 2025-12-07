«Нельзя сказать, что клуб сдержал свои обещания». Салах — о контракте с «Ливерпулем»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (3:3) высказал недовольство своим положением в команде. Напомним, египтянин весной этого года продлил контракт с «Ливерпулем» до 2027-го. В нынешнем сезоне он перестал попадать в стартовый состав. Три последних матча нападающий провёл на скамейке запасных.

«Этим летом клуб дал много обещаний, уже три матча подряд я провёл на скамейке запасных. Нельзя сказать, что они сдержали свои обещания», – приводит слова египтянина VG.

Ранее в прессе появлялась информация, что Салах отказался от перехода на Ближний Восток. Египтянин мог бы получить более чем £ 500 млн за переезд в саудовскую Про-Лигу.