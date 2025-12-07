«Ливерпуль» — это отчаяние. В них просто нельзя верить». Невилл раскритиковал игру команды

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру «Ливерпуля» после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3).
«Ливерпуль — это отчаяние. Непоследовательны. В них просто нельзя верить. Всегда думаешь, что что-то пойдёт не так, они совершают одну ошибку за другой. Это загадка, которая остаётся неразгаданной. Команда просто разваливается. Я не могу себе представить, что Арне Слот будет говорить о своей работе. Он выиграл титул четыре месяца назад. Мы все говорили, что «Ливерпуль» — невероятный фаворит лиги. Но всё пошло не так, всё пошло очень плохо. Сейчас им пора взяться за дело, усердно поработать, подумать, что им нужно сделать, чтобы улучшить состав», — приводит слова Невилла Sky Sports.
После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Лидс Юнайтед» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 15 очков.
