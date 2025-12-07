Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — это отчаяние. В них просто нельзя верить». Невилл раскритиковал игру команды

«Ливерпуль» — это отчаяние. В них просто нельзя верить». Невилл раскритиковал игру команды
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру «Ливерпуля» после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

«Ливерпуль — это отчаяние. Непоследовательны. В них просто нельзя верить. Всегда думаешь, что что-то пойдёт не так, они совершают одну ошибку за другой. Это загадка, которая остаётся неразгаданной. Команда просто разваливается. Я не могу себе представить, что Арне Слот будет говорить о своей работе. Он выиграл титул четыре месяца назад. Мы все говорили, что «Ливерпуль» — невероятный фаворит лиги. Но всё пошло не так, всё пошло очень плохо. Сейчас им пора взяться за дело, усердно поработать, подумать, что им нужно сделать, чтобы улучшить состав», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Лидс Юнайтед» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 15 очков.

Материалы по теме
«Я ничего не понимаю». Гари Невилл — об игре «Манчестер Юнайтед» в последних матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android