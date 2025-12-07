«Атлетик» из Бильбао с минимальным счётом победил «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты хозяев.

Единственный мяч в матче забил Алекс Беренгер на 85-й минуте.

После 15 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, у команды в активе 31 очко. «Атлетик» из Бильбао заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле примет «Валенсию» 13 декабря, а клуб из Бильбао на выезде сыграет с «Сельтой» 14 декабря.