Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Атлетико, результат матча 6 декабря 2025, счёт 1:0, 15-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Атлетик» из Бильбао с минимальным счётом победил «Атлетико» в матче 15-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты хозяев.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Беренгер – 85'    

Единственный мяч в матче забил Алекс Беренгер на 85-й минуте.

После 15 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, у команды в активе 31 очко. «Атлетик» из Бильбао заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле примет «Валенсию» 13 декабря, а клуб из Бильбао на выезде сыграет с «Сельтой» 14 декабря.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
