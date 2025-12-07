«ПСЖ» разгромил «Ренн». Сафонов сыграл «на ноль» в первом для себя матче в сезоне

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Ренн». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступил Марк Болланжье. Хозяева поля одержали победу со счётом 5:0.

Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче на 28-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлу забил второй гол своей команды на 39-й минуте. Хвича Кварацхелия оформил дубль на 67-й минуте. Защитник гостей Жереми Жаке получил красную карточку на 74-й минуте. На 88-й минуте отличился нападающий парижан Ибрагим Мбайе, а на 90+1-й минуте форвард Гонсалу Рамуш установил окончательный счёт в матче – 5:0.

Отметим, российский вратарь Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в первом матче за парижский клуб в нынешнем сезоне.

После 15 матчей «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 33 набранных очка. «Ренн» располагается на пятой строчке в чемпионате Франции, клуб набрал 24 очка.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря), а «Ренн» — с «Брестом» (13 декабря).