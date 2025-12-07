«Аталанта» проиграла «Вероне», располагающейся на предпоследнем месте в таблице Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Аталанта». Команды играли на стадионе « Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил защитник «Вероны» Рафик Белгали на 28-й минуте. На 36-й минуте нападающий хозяев поля Жиоване увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 71-й минуте полузащитник Антуан Бернед довёл счёт до разгромного. В конце встречи на 82-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка отыграл один мяч ударом с пенальти.

После 14 матчей «Верона» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице Серии А. В активе команды девять набранных очков. «Аталанта» располагается на 12-й строчке в чемпионате Италии, клуб набрал 16 очков.