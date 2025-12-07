Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Комо, результат матча 6 декабря 2025, счёт 4:0, 14-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» проиграла «Вероне», располагающейся на предпоследнем месте в таблице Серии А
Комментарии

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Аталанта». Команды играли на стадионе « Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 14-й тур
06 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Белгали – 28'     2:0 Жиоване – 36'     3:0 Бернед – 72'     3:1 Скамакка – 81'    

Первый гол в матче забил защитник «Вероны» Рафик Белгали на 28-й минуте. На 36-й минуте нападающий хозяев поля Жиоване увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 71-й минуте полузащитник Антуан Бернед довёл счёт до разгромного. В конце встречи на 82-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка отыграл один мяч ударом с пенальти.

После 14 матчей «Верона» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице Серии А. В активе команды девять набранных очков. «Аталанта» располагается на 12-й строчке в чемпионате Италии, клуб набрал 16 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Интер» разгромил «Комо» и поднялся на первое место в таблице Серии А
