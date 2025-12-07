«Вопросов много. Слот всё ещё пытается на них ответить». Невил — о тренере «Ливерпуля»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о работе главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3).
«Определённо есть проблема. Определённо есть вопрос, как встроить в команду, новую группу игроков, которые вошли в состав, что происходит с Салахом, Исаком, что происходит с защитниками… Вопросов много. Видно, что Слот всё ещё пытается на них ответить, вероятно, пока не может. Возможно, даже понадобится трансферное окно, чтобы всё отладить. Когда он только пришёл, у него был очень стабильный состав. Затем он привёл в раздевалку пять—шесть игроков и попытался интегрировать их в команду, вызвав настоящий ажиотаж и заплатив огромные суммы за трансферы», — приводит слова Невилла Sky Sports.
После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
