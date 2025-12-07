Скидки
Главная Футбол Новости

Юрий Дюпин объяснил, почему у экс-тренера сборной Испании не получилось в «Сочи»

Юрий Дюпин объяснил, почему у экс-тренера сборной Испании не получилось в «Сочи»
Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин высказался о бывшем главном тренере команды испанце Роберте Морено, объяснив его неудачу с командой в Российской Премьер-Лиге.

«Много факторов, которые даже от Морено не зависели. Повторюсь, смена руководства, набор игроков под конец предсезонки. Конечно, в результатах была и его вина, но я бы не стал вешать всё на него. Понимаю, что он тоже был в сложном положении, когда игроки начали приезжать ближе к старту сезона, а их нужно оперативно включить в процесс, объяснить тактические моменты», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

48-летний бывший главный тренер сборной Испании, «Монако» и «Гранады» Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством черноморский клуб выбыл из Мир РПЛ в Pari Первую лигу и вернулся в элитный дивизион через стыковые матчи, заняв пятое место. 2 сентября было объявлено о расторжении контракта со специалистом.

Полное интервью с Дюпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
