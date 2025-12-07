Лионель Месси завоевал 48-й трофей в карьере
Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 48-й трофей. В финальном матч плей-офф МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.
США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8' 1:1 Ахмед – 60' 2:1 Де Пауль – 71' 3:1 Алленде – 90+6'
Ранее он выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», три трофея в «ПСЖ» и четыре трофея в «Интер Майами». Также на его счету шесть титулов в составе национальной команды, в том числе победа на чемпионате мира по футболу.
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезон он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.
