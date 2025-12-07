Скидки
«Интер Майами» впервые в истории стал чемпионом МЛС. Клуб основан Бекхэмом в 2018-м

«Интер Майами» уверенно переиграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 в финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года. Таким образом, «цапли» впервые в истории стали чемпионами топовой североамериканской лиги.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС с 2020 года. За это время команде удалось завоевать трофей регулярного чемпионата МЛС (2024) и североамериканский Кубок Лиг (2023).

Среди известных игроков, выступающих за клуб Дэвида Бекхэма, выделяются защитник Жорди Альба, полузащитники Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс, нападающий Луис Суарес и другие.

«Интер Майами» с Месси в составе переиграл «Ванкувер Уайткэпс» и выиграл Кубок МЛС

Победители футбольных турниров-2025:

