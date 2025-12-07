«Интер Майами» впервые в истории стал чемпионом МЛС. Клуб основан Бекхэмом в 2018-м

«Интер Майами» уверенно переиграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 в финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года. Таким образом, «цапли» впервые в истории стали чемпионами топовой североамериканской лиги.

«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС с 2020 года. За это время команде удалось завоевать трофей регулярного чемпионата МЛС (2024) и североамериканский Кубок Лиг (2023).

Среди известных игроков, выступающих за клуб Дэвида Бекхэма, выделяются защитник Жорди Альба, полузащитники Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс, нападающий Луис Суарес и другие.

Победители футбольных турниров-2025: