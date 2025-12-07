L'Équipe – о первой игре Сафонова в сезоне за «ПСЖ»: серьёзное давление на Шевалье

Авторитетное французское издание L'Équipe оценило игру россиянина Матвея Сафонова в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

«В отсутствие Шевалье, получившего травму голеностопа на прошлых выходных в Монако, Луис Энрике доверил первый выход в стартовом составе Матвею Сафонову. Российский голкипер давно ждал этого момента и полностью оправдал ожидания — его не смутила даже неявка в заявку украинского партнёра по команде Ильи Забарного (по сведениям клуба, он заболел). В первом тайме Сафонов сыграл ключевую роль, особенно отразив мощный удар Леполя, направив мяч в штангу при счёте 0:0. Он уверенно действовал в игре ногами, избегал лишних рисков, а при стандартах его часто страховал Пачо. Бывший вратарь «Краснодара» также выручил команду, среагировав на удар Ронжье. Во втором тайме работы у него было заметно меньше, но Сафонов стал одним из главных победителей вечера и теперь оказывает серьёзное давление на Шевалье», — написано на французском сайте.

Отметим, для Сафонова этот матч стал первым в нынешнем сезоне.