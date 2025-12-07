Месси впервые обыграл команду Мюллера в финале. До этого было поражение на ЧМ-2014

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые обыграл команду немецкого форварда Томаса Мюллера в финале. Это произошло в финальном матче плей-офф МЛС 2025 года. 38-летний звёздный аргентинец в составе «Интер Майами» одолел «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

Месси и Мюллер вышли в стартовых составах своих команд и сыграли все 90 минут. Лионель отличился двумя результативными передачами, а Томас голевыми действиями не отметился.

До этого команды Месси и Мюллера лишь раз встречались в финалах турниров. Это было на чемпионате 2014 года, когда сборная Аргентины с минимальным счётом 0:1 в дополнительное время уступила Германии. И Мюллер, и Месси провели тот матч полностью, сыграв все 120 минут.

