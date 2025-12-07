Скидки
Месси впервые обыграл команду Мюллера в финале. До этого было поражение на ЧМ-2014

Месси впервые обыграл команду Мюллера в финале. До этого было поражение на ЧМ-2014
Комментарии

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые обыграл команду немецкого форварда Томаса Мюллера в финале. Это произошло в финальном матче плей-офф МЛС 2025 года. 38-летний звёздный аргентинец в составе «Интер Майами» одолел «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

Месси и Мюллер вышли в стартовых составах своих команд и сыграли все 90 минут. Лионель отличился двумя результативными передачами, а Томас голевыми действиями не отметился.

До этого команды Месси и Мюллера лишь раз встречались в финалах турниров. Это было на чемпионате 2014 года, когда сборная Аргентины с минимальным счётом 0:1 в дополнительное время уступила Германии. И Мюллер, и Месси провели тот матч полностью, сыграв все 120 минут.

Победители футбольных турниров-2025:

