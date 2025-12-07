Месси стал чемпионом третьей лиги в карьере. Ранее он брал золото в Испании и Франции

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал чемпионом третьей в своей профессиональной карьере лиги. В финальном матч плей-офф Кубка МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

Месси взял первое чемпионство в США, тем самым выиграв третью лигу после Испании и Франции. В Испании в составе «Барселоны» Лионель завоевал 10 титулов чемпиона страны. Что касается Франции, то звёздный аргентинец брал два трофея Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» в период выступлений за французский гранд.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезон он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

