Футболисты «Интер Майами» Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили профессиональную карьеру. Это произошло после победы в финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года, где они в составе «Интер Майами» обыграли «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и завоевали титул чемпионов североамериканской лиги.

Испанские футболисты провели последний матч в клубном футболе. 37-летний Бускетс заявил, что «повесит бутсы на гвоздь» ещё в сентября 2025 года, а 36-летний Альба объявил, что завершит карьеру чуть позже, в октября этого года. Оба игрока были намерены уйти из футбола после окончания сезона-2025, которое оказалось для испанцев триумфальным.

С момента начала карьеры на взрослом уровне в 2008 году Бускетс выступал за «Барселону». Летом 2023 года после 15 сезонов в составе сине-гранатовых футболист подписал контракт с «Интер Майами». Всего на клубном уровне у него 840 матчей: 19 голов и 62 ассиста. На клубном уровне Бускетс завоевал 35 трофеев: Ла Лигу (9 раз), Кубок и Суперкубок Испании (по 7 раз), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (по 3 раза), а также по одному разу он побеждал в регулярке МЛС, Кубке североамериканской Лиги и Кубке МЛС. В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча (2+9), а также выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

Альба — воспитанник академий «Барселоны» и «Валенсии», выступал за основные команды обоих клубов. За «Интер Майами» защитник играет с 2023 года. Кроме того, Жорди играл за «Химнастик» из Таррагоны и юношескую команду «Корнельи». Всего на клубном уровне у него 708 матчей: 52 мяча и 135 результативных передач. На клубном уровне Альба завоевал 21 трофей: Ла Лигу (6 раз), Кубок Испании (5), Суперкубок Испании (4), а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, в регулярке МЛС, Кубке североамериканской Лиги и Кубке МЛС. В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча (2+9), а также выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012. В составе «Фурия Роха» Альба сыграл 93 матча (9+22), а также выиграл Евро-2012 и Лигу наций 2023 года.

Материалы по теме Месси стал чемпионом третьей лиги в карьере. Ранее он брал золото в Испании и Франции

Топ-5 легенд футбола: